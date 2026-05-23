Hamburger SV holt Kofi Amoako aus Dresden

Hamburg (dpa) –

Bundesligist Hamburger SV hat den ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 verpflichtet. Wie der Club mitteilte, wechselt der defensive Mittelfeldspieler Kofi Amoako vom Zweitligisten Dynamo Dresden in die Hansestadt.

«Kofi bringt ein sehr spannendes Profil mit – der Mix aus Physis und Athletik, seine Zweikampfstärke und seine Intensität gegen den Ball passen hervorragend zu unserer Spielidee», sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa über den 21-Jährigen. Über die Vertragsdauer wurde nichts bekannt.

Amoako spielte eine Saison in Dresden und kam dabei wettbewerbsübergreifend in 33 Pflichtspielen zum Einsatz. Zuvor verbrachte der gebürtige Hannoveraner ein Jahr auf Leihbasis beim VfL Osnabrück in der 3. Liga. Von 2019 bis 2024 wurde er beim VfL Wolfsburg ausgebildet. Dazu lief er sechsmal für die deutsche U20-Auswahl auf.