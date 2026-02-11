Herbert Grönemeyer ist noch immer einer der beliebtesten deutschen Künstler. Am Dienstag hat er mit seiner Akustik-Tour in Hamburg ordentlich Stimmung gemacht. Mit 13.500 Zuschauer:innen war die Barclays Arena ausverkauft. Die Fans waren begeistert. Er spielte eine dreistündige Show mit drei Zugabe-Blöcken – und man hat gemerkt: Der Mann denkt noch lange nicht ans Aufhören.
