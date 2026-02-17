Der heutige Faschingsdienstag war wieder ein besonderer Tag für die Niedersächsische Staatskanzlei. Mit guter Laune und bunten Kostümen stürmten die Lindener Närrinnen und Narren traditionell das Büro des Niedersächsischen Ministerpräsidenten Olaf Lies (SPD).
