Immer mehr Menschen steigen auf das Fahrrad um, überall werden Radwege ausgebaut und an jeder Ecke gibt es Abstellmöglichkeiten. Im Gegenzug aber wird das Zweirad immer teurer und ist es mal kaputt, muss man auch viel Geld für eine Reparatur bezahlen. Aus diesem Grund bietet der ADFC Reparaturkurse an. In Bremerhaven (Bremen) haben sich Hochschule und Fahrradclub zusammen überlegt, einen Kurs nur für Frauen anzubieten.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Walrettung gescheitert – Grüne kritisieren Umweltminister Backhaus17.05.2026 18:31 Uhr
Nach dem Tod des Buckelwals, der mehrfach an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns gestrandet war, kommt Kritik aus der Grünen-Landtagsfraktion an Umweltminister Till Backhaus (SPD). Der stellvertretende Vorsitzende und...
Family-Influencer: Wie problematisch ist das Posten der Kinder im Internet?15.05.2026 18:45 Uhr
Kinder auf Social Media zu zeigen, ist ein sehr umstrittenes Thema. Wenn Eltern ihre Kinder vor die Kamera setzen und sie Teil ihres Social Media-Auftritts werden, zieht...
Billiard-Sport: Snooker Academy in Wunstorf eröffnet15.05.2026 17:38 Uhr
Wer einmal dem Snooker verfallen ist, kommt so schnell von dem Billiard-Sport nicht mehr los. Für angehende Snooker-Profis gibt es jedoch in ganz Deutschland keine richtige Möglichkeit,...
DLRG-Schwimmwettbewerb: 750 Teilnehmer bei Landesjugendtreffen in Kiel15.05.2026 16:56 Uhr
Seit 100 Jahren besteht der DRLG Landesverband in Schleswig-Holstein. Gefeiert wird unter anderem in Kiel. Bis Sonntag findet das Landesjugendtreffen in der Schwimmhalle der Christian-Albrechts-Universität statt –...
Wanderschäferin auf Sylt sucht Nachfolge15.05.2026 16:33 Uhr
Die Schäfer:innen gehören in das Landschaftsbild in Schleswig-Holstein. Ihre Tiere sind dabei nicht nur enorm wichtig für den Küstenschutz, sie pflegen auch umweltfreundlich die Natur. Doch dieser...
Fischer im Windebyer Noor: Ein aussterbender Beruf15.05.2026 16:32 Uhr
Der Beruf des Fischers stirbt in der Nord- und Ostsee immer mehr aus. Das liegt daran, dass die Bedingungen für diesen Berufszweig immer schwieriger werden. Gegen diesen...