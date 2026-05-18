Immer mehr Menschen steigen auf das Fahrrad um, überall werden Radwege ausgebaut und an jeder Ecke gibt es Abstellmöglichkeiten. Im Gegenzug aber wird das Zweirad immer teurer und ist es mal kaputt, muss man auch viel Geld für eine Reparatur bezahlen. Aus diesem Grund bietet der ADFC Reparaturkurse an. In Bremerhaven (Bremen) haben sich Hochschule und Fahrradclub zusammen überlegt, einen Kurs nur für Frauen anzubieten.