«Zeigt die Qualität»: Hecking warnt vor Paderborn

Wolfsburg (dpa) –

Trainer Dieter Hecking vom VfL Wolfsburg hat alle in seinem Verein vor dem überraschenden Relegations-Gegner SC Paderborn gewarnt. «Dieses Spiel zu gewinnen, zeigt die Qualität der Paderborner. Sie werden uns alles abverlangen», sagte Hecking dem «Kicker» nach dem letzten Zweitliga-Spieltag.

Der SC Paderborn sprang durch einen 2:0-Sieg bei Darmstadt 98 noch auf Platz drei der Abschlusstabelle. Heckings Ex-Club Hannover 96 spielte vor den Augen des VfL-Trainers nur 3:3 gegen den 1. FC Nürnberg und fiel dadurch auf den vierten Rang zurück.

Die beiden Relegationsspiele zwischen Wolfsburg und Paderborn finden an diesem Donnerstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) zunächst in der Volkswagen Arena und am Pfingstmontag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) in Paderborn statt. «Wir dürfen keinen Deut nachlassen», sagte Hecking dazu.