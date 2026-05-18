Mehrere Verletzte bei Unfall von Schulbus

Wittingen (dpa/lni) –

Bei einem Schulbus-Unfall sind mehrere Grundschulkinder im Landkreis Gifhorn verletzt worden. «Es handelt sich augenscheinlich um leichtere Verletzungen», sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Bus war den Angaben nach mit 20 bis 30 Schulkindern besetzt. Die Mehrheit sei unverletzt und mit einem Ersatzbus zur Schule gefahren worden.

Der Bus war am Morgen in einem Wohngebiet in Wittingen mit einem Auto an einer Rechts-vor-Links-Kreuzung zusammengestoßen. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Einige Kinder seien nach der Kontrolle durch Rettungskräfte vor Ort in ein Krankenhaus gebracht worden.