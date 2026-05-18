Probleme bei S-Bahn Hannover wegen gestohlener Signalkabel

Hannover (dpa/lni) –

Bei der S-Bahn in Hannover kommt es wegen gestohlener Signalkabel zu Problemen. Vor allem auf den Linien S4, S6, S61 und S7 kommt es zu Einschränkungen, wie die Betreibergesellschaft mitteilte. Die Einschränkungen sollen bis mindestens 14.00 Uhr dauern.

Im Detail verkehren Züge, die den Hauptbahnhof um zehn Minuten nach der vollen Stunde verlassen nur bis Mellendorf, wie die S-Bahn Hannover mitteilte. Züge mit der Abfahrtsminute 40 sind hingegen planmäßig bis Bennemühlen unterwegs. Bei den weiteren Betroffenen S-Bahn-Linien 6, 61 und 7 komme es im Bereich Burgdorf zu Verspätungen – vor allem bei Zügen mit dem Fahrtziel Celle, hieß es. Auch auf weiteren Linien könne es wegen der Probleme zu Verspätungen kommen.