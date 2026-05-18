Tausende Lehrer-Laptops in Schleswig-Holstein ungenutzt

Kiel (dpa/lno) –

Knapp 35.000 digitale Endgeräte stehen Lehrkräften in Schleswig-Holstein zur Verfügung. Doch wie eine Antwort auf eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion zeigt, blieben Tausende Notebooks und Tablets ungenutzt. Von den insgesamt 34.900 Geräten wurden laut Bildungsministerium nur 31.120 eingeschaltet. Zunächst berichteten die «Lübecker Nachrichten».

«Das Land gibt Millionen Euro für Geräte aus, die niemand einschaltet», kritisierte daher der bildungspolitische Sprecher der SPD, Martin Habersaat. 3.780 Notebooks und Tablets warten weiterhin auf ihren Einsatz – doppelt so viele, wie als Reserve vorgesehen sind. Zudem wurden im vergangenen Jahr laut Bildungsministerium lediglich 24.021 Geräte eingeschaltet.

«Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 10.879 ausgelieferte Endgeräte im gesamten letzten Jahr kein einziges Mal genutzt wurden», erklärte Habersaat. Die Anschaffung dieser Geräte habe die Steuerzahler mehr als 6,7 Millionen Euro gekostet. «Über die Betriebsdauer von fünf Jahren wurden knapp 10 Millionen verpulvert», fügte er hinzu.

Habersaat sieht Klärungsbedarf

Der SPD-Abgeordnete fordert daher, dringend zu klären, ob die Geräte tatsächlich benötigt werden. «Angesichts der erheblichen Summen, die im Bildungsbereich an vielen Stellen dringend gebraucht werden, reicht eine bloße Beratung der Schulen vor der Wiederbeschaffung nicht aus», betonte er.

Das Bildungsministerium erklärte in seiner Antwort, dass Schulen vor der Neuanschaffung zunächst beraten werden, wie sie diese im Unterricht besser einsetzen können. Insgesamt sind den Angaben nach bisher 773 von 795 öffentlichen Schulen mit Endgeräten für Lehrkräfte ausgestattet worden.