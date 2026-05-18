Auto prallt auf Lkw – Fahrer schwer verletzt

Nach einem Unfall auf der A21 wird ein Autofahrer schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Autobahn 21 ist am frühen Morgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kollidierten gegen 6 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Trappenkamp in Fahrtrichtung Bad Segeberg ein Lastwagen und ein Auto.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Lastwagen gerade auf die Autobahn aufgefahren, als das nachfolgende Auto auf den Lkw prallte. Durch den Zusammenstoß stellte sich der Lastwagen quer. Der 41 Jahre alte Autofahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Zum Zustand des Lastwagenfahrers lagen zunächst keine Informationen vor. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Autobahn in Richtung Bad Segeberg blieb am Morgen gesperrt.