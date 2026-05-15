Wer einmal dem Snooker verfallen ist, kommt so schnell von dem Billiard-Sport nicht mehr los. Für angehende Snooker-Profis gibt es jedoch in ganz Deutschland keine richtige Möglichkeit, die Sportart professionell zu erlernen. Zumindest bisher, denn in Wunstorf in der Region Hannover (Niedersachsen) wurde jetzt eine Snooker-Akademie eröffnet.
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