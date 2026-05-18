Wochenstart in Niedersachsen und Bremen wechselhaftem Wetter

Anfang der Woche bringt das Wetter in Bremen und Niedersachsen eine Mischung aus Nebel, Sonne und Regen. (Symbolbild) Focke Strangmann/dpa

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Zum Wochenbeginn zeigt sich das Wetter in Niedersachsen und Bremen unbeständig. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Montag viele Wolken, schauerartigen Regen und im Tagesverlauf auch einzelne Gewitter. Dabei kann es lokal zu Starkregen sowie Windböen bis 55 Kilometer pro Stunde kommen. Vereinzelt sind auch stürmische Böen möglich.

Am freundlichsten wird es laut Vorhersage im Osten Niedersachsens mit längeren sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen liegen zwischen 12 Grad auf den Ostfriesischen Inseln und bis zu 20 Grad im Wendland.

In der Nacht zum Dienstag beruhigt sich das Wetter allmählich. Örtlich kann sich jedoch dichter Nebel mit Sichtweiten von unter 150 Metern bilden. Die Temperaturen sinken auf vier bis acht Grad, an der Küste bleibt es etwas milder.

Der Dienstag startet teils neblig, später wechseln sich Sonne und Wolken ab. Vereinzelt sind erneut Schauer möglich. Die Höchstwerte erreichen wieder 17 bis 20 Grad.