Wechselhaftes Maiwetter mit Schauern und Gewittern im Norden

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein können sich zum Wochenstart auf wechselhaftes Maiwetter mit Schauern und einzelnen Gewittern einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es im Tagesverlauf vielerorts stark bewölkt. Vor allem am Nachmittag und Abend kann es örtlich Gewitter mit Starkregen und Böen bis 55 Kilometer pro Stunde geben. Vereinzelt seien auch stürmische Böen möglich.

An der Ostsee zeigt sich das Wetter etwas freundlicher mit lockerer Bewölkung und nur wenigen Schauern. Die Temperaturen erreichen 14 bis 19 Grad, im Raum Lauenburg bis zu 20 Grad. Auf Helgoland bleibt es mit etwa 13 Grad kühler.

Wetter bleibt unbeständig

In der Nacht zum Dienstag klingen Regen und Gewitter allmählich ab. Vor allem im Süden Schleswig-Holsteins kann sich dann dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern bilden. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 10 Grad.

Auch am Dienstag bleibt das Wetter wechselhaft. Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder erwarten die Meteorologen erneut Schauer und vereinzelt Gewitter. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 17 und 19 Grad.

Zur Wochenmitte setzt sich das unbeständige Wetter mit weiteren Schauern und einzelnen Gewittern fort.