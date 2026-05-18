In einem verwunschenen Atelier am Zollenspieker-Hauptdeich in Hamburg produziert Sigrid Drobner Tag für Tag Kunstwerke aus Glas – und das seit 45 Jahren. Sie werden gedreht, gezogen, geblasen und am Ende entstehen kleine verträumte Figuren, wie Vasen, Blumen und andere Kunstwerke. Dass der Beruf der Glasbläserin ausstirbt, wundert die 73-Jährige nicht.