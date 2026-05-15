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Kinder auf Social Media zu zeigen, ist ein sehr umstrittenes Thema. Wenn Eltern ihre Kinder vor die Kamera setzen und sie Teil ihres Social Media-Auftritts werden, zieht das schnell viel Kritik nach sich. Ein Vorwurf ist, dass Eltern ihre Kinder dafür nutzen, um Geld zu verdienen. „Momfluencerin“ Elnaz aus Hamburg hat sich dafür entschieden, ihr Leben mit Kindern auf ihrem Kanal „miss_eli_na“ öffentlich zu teilen.

Zu den rechtlichen und ethischen Grundsätzen dieser Thematik hat SAT.1 REGIONAL-Moderatorin Amelie Harmgarth mit der Sprecherin der Bremischen Landesmedienanstalt, Cornelia Holsten, gesprochen.

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