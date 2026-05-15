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Die Schäfer:innen gehören in das Landschaftsbild in Schleswig-Holstein. Ihre Tiere sind dabei nicht nur enorm wichtig für den Küstenschutz, sie pflegen auch umweltfreundlich die Natur. Doch dieser Beruf – trotz großer Sympathie in der Bevölkerung – ist vom Aussterben bedroht. Der Job ist hart und es findet sich kaum noch Nachwuchs. Dieses Problem hat auch Wanderschäferin Uta Wree auf Sylt – 630 Schafe treibt sie über die Grünflächen Deutschlands nördlichster Insel.

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