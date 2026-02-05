Der Dauerfrost der vergangenen Wochen hat Teile der Elbe gefrieren lassen. Eisbrecher sind ununterbrochen unterwegs, um die Fahrrinnen für die Schifffahrt freizuhalten. Noch erreichen Containerschiffe den Hamburger Hafen, und auch die Fähren sind weiterhin im Betrieb. Die Eisschollen stellen jedoch eine große Herausforderung für die Hafenkapitäne dar.
