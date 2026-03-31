Ein 32-jähriger Landwirt aus dem Solling im Kreis Northeim (Niedersachsen) stellt auf seinem Hof einen ganz besonderen Eierlikör her. Dabei verwendet er nur Eier, die nicht älter als 21 Tage sind. Das garantiert, dass der Likör am Ende frisch ist – das oberste Gebot bei der Eierlikör-Produktion. Die Rezeptur für das beliebte Getränk ist altbewährt und stammt von der Schwiegeroma des Landwirts.