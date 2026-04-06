Wolf nach Attacke in Hamburg am Ostersonntag ausgewildert

06. April 2026
Der vor einer Woche mitten in Hamburg eingefangene Wolf ist wieder frei. Er sei am Ostersonntag ausgewildert worden, teilte die Umweltbehörde mit. (Foto Handout) Umweltbehörde Hamburg/dpa

Der in Hamburg eingefangene Wolf ist eine Woche nach dem Angriff auf eine Frau wieder frei. Das männliche Jungtier sei mit einem Sender ausgestattet und am Ostersonntag wieder ausgewildert worden, teilte die Umweltbehörde mit.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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