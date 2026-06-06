Paketbote will Wagen-Diebstahl stoppen und wird überrollt

Nach dem Diebstahl seines Lieferwagens wurde der 43-jährige Paketbote schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Osnabrück (dpa) –

Ein Paketbote hat sich in Osnabrück an seinem Lieferwagen festgeklammert, als dieser gestohlen wurde – und ist schwer verletzt worden. Nach etwa 18 Metern konnte der Mann sich nicht mehr halten, stürzte und wurde überrollt, wie die Polizei mitteilte.

Der Zusteller hatte demnach sein Fahrzeug am Freitagvormittag mit laufendem Motor abgestellt, um ein Paket auszuliefern. Als sich ein Unbekannter in den Wagen setzte, kehrte der 43-Jährige zurück und hielt sich an dem Fahrzeug fest. Der Täter fuhr dennoch los.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Am späten Nachmittag wurde der gestohlene Paketwagen nach einem Unfall auf der Autobahn 44 bei Baunatal in Hessen gefunden. Der Fahrer war jedoch geflüchtet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.