Drei Leichtverletzte bei Unfall – Kind im Krankenhaus

In Hamburg kam es vor einem Aldi zu einer Kollision zwischen zwei Autos, weshalb unter anderem ein Kind ins Krankenhaus gebracht werden musste. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg sind beim Zusammenstoß zweier Autos drei Menschen leicht verletzt worden, darunter auch ein fünfjähriges Kind. Eine 71 Jahre alte Autofahrerin missachtete an der Kreuzung Rönneburger Straße und Musilweg vor einem Aldi am Morgen die Vorfahrt eines anderen Autos, berichtete ein Sprecher der Polizei. In dem zweiten Auto befand sich abgesehen von dem Fahrer, dessen Alter derzeit nicht bekannt ist, auch das Kind.

Alle Verletzten wurden zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die 71-Jährige musste zuerst von der Feuerwehr aus ihrem Wagen gerettet werden. Durch den Aufprall sei die Autotür so beschädigt worden, dass diese nicht mehr geöffnet werden konnte.