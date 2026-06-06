Kleinflugzeug muss in Hildesheim notlanden

Hildesheim (dpa/lni) –

Ein Kleinflugzeug ist auf dem Flugplatz in Hildesheim notgelandet. Der Pilot konnte das Fahrwerk für die Landung nicht mehr ausfahren, wie die Feuerwehr mitteilte. Bei der Alarmierung kreiste die Maschine über dem Flugplatz.

Die Feuerwehr bereitete sich auf eine Notlandung vor und positionierte sich an der Landebahn. Das Kleinflugzeug landete schließlich ohne Fahrwerk. Die Tragfläche, in der sich noch Treibstoff befand, wurde von der Feuerwehr vorsorglich eingeschäumt. Die Besatzung blieb unverletzt und verließ das Kleinflugzeug selbstständig.