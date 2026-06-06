Bundeswehr öffnet Marinefliegerstützpunkt für Besucher

Auch das Heer präsentiert sich beim Tag der Bundeswehr in Nordholz und zeigt unter anderem Panzer und weitere Militärfahrzeuge. Sina Schuldt/dpa

Nordholz (dpa/lni) –

Beim Tag der Bundeswehr auf dem Marinefliegerstützpunkt in Nordholz (Landkreis Cuxhaven) haben sich zahlreiche Besucher über die Arbeit der Streitkräfte informiert. Auf dem Gelände wurden Flugzeuge, Hubschrauber, Panzer und weitere Ausrüstung der Bundeswehr gezeigt. Zu den Programmpunkten gehörten Flugvorführungen verschiedener Luftfahrzeuge, darunter des Eurofighters und des Seeaufklärers P-8A Poseidon. Die Veranstaltung dauert noch bis 18.00 Uhr an.

Den Tag der Bundeswehr gibt es seit 2015. Mit Ausnahme der Corona-Jahre 2020 und 2021 wird er seither jedes Jahr an einem Samstag im Juni veranstaltet. Die Marineflieger in Nordholz sind in diesem Jahr einer von zehn Gastgebern in Deutschland. In Niedersachsen öffnete auch der Bundeswehrstandort Munster im Heidekreis seine Tore für Besucher.