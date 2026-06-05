Am Steinhuder Meer (Niedersachsen) finden gerade die Deutschen Meisterschaften im RC-Regatta-Segeln statt. Bis Sonntag gibt es jeden Tag mehrere Rennen mit kleinen ferngesteuerten Segelbooten. Und bei den Wettkämpfen wird schnell klar: Das ist kein Spielzeug für Erwachsene, sondern richtiger ernster Sport.
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