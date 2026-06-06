FC Bayern in der ersten Pokal-Runde zum VfL Osnabrück

Der FC Bayern hofft mit Kapitän Manuel Neuer (l) und Torjäger Harry Kane (r) auf eine Wiederholung ihres DFB-Pokal-Erfolgs. Michael Kappeler/dpa

Dortmund (dpa) –

Double-Sieger FC Bayern München startet seine Mission DFB-Pokal-Verteidigung beim VfL Osnabrück. Der gerade abgetretene Bundesliga-Referee Deniz Aytekin loste im Fußball-Museum in Dortmund dem deutschen Fußball-Meister den Drittliga-Meister und Zweitliga-Aufsteiger zu. Insgesamt musste der Schiedsrichter des Jahres 32 Paarungen ziehen.

Die Spiele der ersten Hauptrunde sind für den 21. bis 24. August angesetzt – mit zwei Ausnahmen. Die Erstrunden-Partien der Bayern und des Bundesliga-Zweiten Borussia Dortmund finden am 1. und 2. September statt.

Bayern und Borussia müssen erst später dran

Der Grund: Die Borussia und der Rivale aus München spielen am 22. August (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) im Dortmunder Stadion um den «Franz Beckenbauer Supercup». Der BVB bestreitet sein erstes Pokal-Spiel beim Hamburger Landespokalsieger und Oberligisten HEBC.

Die Münchener hatten am 23. Mai im Finale in Berlin gegen den Cup-Verteidiger VfB Stuttgart mit 3:0 gewonnen. Die Schwaben reisen in der ersten Runde der kommenden Pokal-Saison zum Drittligisten FC Hansa Rostock. Das Endspiel findet am 29. Mai 2027 traditionsgemäß im Berliner Olympiastadion statt.