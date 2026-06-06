Mutter bringt Kind in Rettungswagen zur Welt

06. Juni 2026 17:00
Während der Fahrt in ein Krankenhaus ist ein Baby in einem Rettungswagen zur Welt gekommen. (Symbolbild) Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Während der Fahrt in ein Krankenhaus ist ein Baby in einem Rettungswagen zur Welt gekommen. (Symbolbild) Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Auf dem Weg in ein Krankenhaus ist in Hamburg ein Kind im Rettungswagen geboren worden. Die Sanitäter hätten auf der Fahrt bemerkt, dass es die Schwangere aus Hamburg-Wilhelmsburg nicht mehr bis zum Marienkrankenhaus im Stadtteil Hohenfelde schaffen würde, hieß es vom Feuerwehr-Lagedienst. Sie verständigten einen Notarzt und trafen sich mit ihm an einer Tankstelle auf der Veddel. Dort sei ein gesunder Junge zur Welt gekommen. Das Kind und die Mutter wurden anschließend zur weiteren Versorgung in die Klinik gebracht.

© dpa-infocom, dpa:260606-930-183153/1

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