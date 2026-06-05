Helgoland (Schleswig-Holstein) feiert 200 Jahre Nordseeheilbad. Am Samstag steht ein großes Fest mit einer schwimmenden Inselumrundung, buntem Programm mit Musik, einem historischen Umzug und Feuerwerk an. Es ist ein wichtiger Tag für die Insulaner:innen, denn ohne das Projekt Nordseeheilbad würde es ihre Insel so nicht geben. Doch auch abseits der Feierlichkeiten hat die Insel einiges zu bieten.
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