Lkw-Unfall auf der A2 – zwei Menschen sterben

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 bei Hannover Nord (Niedersachsen) sind am frühen Dienstagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr kam ein Lastwagen mit Anhänger in Fahrtrichtung Dortmund rund einen Kilometer vor der Anschlussstelle Langenhagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Brücke.

Bei einem schweren Unfall mit zwei Todesopfern auf der A2 waren 40 Einsatzkräfte im Einsatz. Moritz Frankenberg/dpa

Wie die Feuerwehr mitteilte, saßen zwei Menschen in dem Fahrzeug. Für beide sei jede Hilfe zu spät gekommen. Der Fahrer musste den Angaben zufolge von Einsatzkräften aus dem Führerhaus befreit werden. Insgesamt waren rund 40 Feuerwehrleute im Einsatz, wie es weiter hieß.

Die A2 ist derzeit aufgrund der Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Dortmund voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei bildet sich ein etwa vier Kilometer langer Stau ab dem Kreuz Hannover-Buchholz. Der Verkehr wird über die Umleitungsstrecke U30 geführt.

Die Bergungsarbeiten und Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

SAT.1 REGIONAL/dpa