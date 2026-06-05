Ein ICE der Deutschen Bahn wurde am Freitag auf den Namen „Knuffingen“ getauft. Die Taufe ist ein Geschenk an die Gründer des Miniatur Wunderlandes in Hamburg. Das Miniatur Wunderland feiert in diesem Jahr seinen 25-jährigen Geburtstag und Knuffingen ist eine der Miniaturwelten, mit der vor 25 Jahren alles angefangen hat. Der Zug ist künftig in Deutschland und der Schweiz unterwegs.