Essen auf dem Herd vergessen – Feuerwehr rückt an

Weil ein Mann sein Essen auf dem Herd vergessen hat, haben Nachbarn die Feuerwehr alarmiert. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Aurich (dpa/lni) –

Statt sich um das Essen auf dem Herd zu kümmern, hat sich ein Mann in Aurich mit Kopfhörern in ein anderes Zimmer gesetzt. Als das Essen anbrannte, löste ein Rauchwarnmelder aus. Nachbarn wählten am Freitag den Notruf, nachdem der Bewohner auf Klingeln und Klopfen nicht reagierte, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Rettungskräfte verschafften sich schließlich Zugang zu der verrauchten Wohnung und stießen dort auf den qualmenden Topf auf dem Herd sowie den überraschten Bewohner. Der Mann hatte das Essen einfach vergessen. Er blieb unverletzt, die Wohnung wurde mit einem Überdrucklüfter vom Rauch befreit.