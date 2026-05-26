Das lange Pfingstwochenende hat hochsommerliche Temperaturen von bis zu 30 Grad gebracht. Einigen war das offenbar noch zu wenig – im ostfriesischen Neuharlingersiel (Niedersachsen) wurde es bei der Sauna Aufguss-Meisterschaft bis zu 95 Grad heiß. Rund 75 Gäste schwitzten zu den Shows mit Musik, verschiedenen Düften und jeder Menge Dampf. Die „OSTFRIESLAND OPEN Sauna Aufguss-Meisterschaft“ zieht Profi- und Hobbysaunameister aus dem ganzen Land an.
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