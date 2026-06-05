Die ersten drei Heuler der Saison haben am Freitag in der Seehundstation Friedrichskoog (Schleswig-Holstein) den Schritt aus der Quarantäne in den Aufzuchtbereich gemacht. Tilda, Hedda und Ida bringen gerade einmal acht bis zwölf Kilogramm auf die Waage und müssen noch ordentlich zulegen, bevor sie ins Meer zurückkehren dürfen.