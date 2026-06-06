Bis zum Bauch in der Nordsee – Frauen von Sandbank gerettet

St. Peter-Ording (dpa/lno) –

Drei Frauen sind auf einer Sandbank vor St. Peter-Ording von der Nordsee umschlossen worden und standen schon bis zum Bauch im Wasser – dann rettete sie ein Hubschrauber. Alle blieben unverletzt, wie die Sprecherin der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), Antke Reemts, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Mit Rufen und Winken machten die Frauen auf ihre verzweifelte Lage aufmerksam. Die alarmierten Retter im Helikopter zogen die Frauen mit einer Winde hoch und setzten sie am Ufer ab. Zu dem Notfall in Nordfriesland waren laut Reemts auch der Seenotkreuzer «Theodor Storm» und ein weiteres Rettungsboot losgeschickt worden.