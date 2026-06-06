16-Jähriger stellt sich nach tödlicher Attacke der Polizei

Bremen (dpa/lni) –

Nach einer tödlichen Gewalttat in der Bremer Bahnhofsvorstadt hat sich ein 16-jähriger Verdächtiger der Polizei gestellt. Der Jugendliche meldete sich am Morgen im Polizeipräsidium, wie die Polizei mitteilte.

Das Opfer, ein 25 Jahre alter Mann, war am 26. Mai an der Haltestelle Falkenstraße bewusstlos und mit einer schweren Kopfverletzung gefunden worden. Trotz medizinischer Versorgung und einer Notoperation starb er wenige Tage später in einem Krankenhaus.

Nach bisherigen Ermittlungen der Mordkommission wurde der 25-Jährige geschlagen. Anschließend stürzte er zu Boden und erlitt dabei die lebensgefährliche Kopfverletzung. Der mutmaßliche Täter soll sich zuvor an der Haltestelle aufgehalten haben und danach geflüchtet sein.

Erst am Freitag hatte die Polizei öffentlich mit Fotos nach dem Verdächtigen gesucht. Einen Tag später stellte sich der 16-jährige Libanese. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.