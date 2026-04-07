Das Unternehmen Ambiente Care macht derzeit Schlagzeilen, weil es womöglich finanzielle Probleme hat. Vergangene Woche mussten die Bewohner:innen einer Seniorenresidenz in Laatzen (Niedersachsen) plötzlich ausziehen. Auch eine Mitarbeiterin des Heims befindet sich in einer Notlage, weil Ambiente Care ihr Gehalt nicht zahlt.