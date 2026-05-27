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Soll sich Hamburg um die Austragung der Olympischen Spiele bewerben oder nicht? Darüber wird am Sonntag abgestimmt. Rund 1,3 Millionen Menschen können beim Olympia-Referendum ihre Stimme abgeben. Olympia-Befürworter:innen nutzen bis zum Schluss jede Chance, um für Olympia in Hamburg zu werben. In der Hochhaussiedlung Mümmelmannsberg in Billstedt hat die Initiative „OlympJA“ am Mittwoch einen Musiktruck aufgefahren. Dahinter stehen unter anderem der Hamburger Event-Unternehmer Uwe Bergmann.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Janik Jungk war live vor Ort und hat sich ein Bild von der Stimmung bei der „OlympJA“-Aktion gemacht.

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