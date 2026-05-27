Waffenhändler zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt

Osnabrück (dpa/lni) –

Zwei Waffenhändler aus einer fünfköpfigen Bande müssen jeweils mehrere Jahre ins Gefängnis. Das hat das Landgericht Osnabrück am Dienstag entschieden, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heißt. Drei Mittäter erhielten Bewährungsstrafen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die fünf Männer im Alter zwischen 26 und 43 Jahren haben sich den Angaben nach Anfang 2025 zu einer Bande zusammengeschlossen, um große Mengen halbautomatischer Schusswaffen von der Türkei nach Deutschland zu bringen und zu verkaufen. 100 Waffen haben sie demnach von einem Hintermann in der Türkei gekauft, von denen nur in sechs Fällen der Verbleib geklärt ist.

Die beiden Hauptangeklagten müssen jeweils vier Jahre und drei Monate hinter Gitter, ein dritter erhielt eine Haftstrafe von einem Jahr und einem Monat, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die anderen zwei Angeklagten erhielten nach einer Verständigung jeweils eine Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten wegen Beihilfe, die ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt wurden.