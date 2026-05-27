Olympia-Referendum in Hamburg: Letzte Frist für Briefwähler

27. Mai 2026

Wer zum Hamburger Olympia-Referendum noch seine Stimme per Briefwahl abgeben will, sollte sich beeilen. Für das Referendum der Hamburgerinnen und Hamburger über eine Bewerbung ihrer Stadt für Olympische und Paralympische Spiele endet die Frist am Mittwoch. Wer seine Stimme per Post abgeben möchte, sollte die Unterlagen daher an diesem Tag absenden beziehungsweise direkt bei den zuständigen Stellen einreichen, hieß es in einer Mitteilung. 

Eine Teilnahme am Referendum ist auch am 31. Mai zwischen 8.00 und 18.00 Uhr in einer der 178 Abstimmungsstellen möglich. Die Stimmen werden am Sonntagabend noch ausgezählt. Das vorläufige Ergebnis soll am selben Abend bekanntgegeben werden.

Beim Hamburger Referendum dürfen sich deutsche Staatsbürger ab 16 Jahren beteiligen, die seit mindestens drei Monaten in Hamburg wohnen. 

Der rot-grüne Senat bewirbt sich im nationalen Wettbewerb mit München, Berlin und der Rhein-Ruhr-Region für die Spiele 2036, 2040 oder 2044. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bewertet alle Kandidaten mit Hilfe einer Matrix, in die auch die Bürgerentscheide mitberücksichtigt werden. Am 26. September soll entschieden werden, welches der deutschen Konzepte ins internationale Bewerbungsverfahren geht.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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