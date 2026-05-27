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Vor dem Niedersächsischen Landtag sind am Mittwoch rund 300 Landräte, Bürgermeister und Kreistagsmitglieder aufmarschiert. Sie haben Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) eine Resolution überreicht, um deutlich zu machen, dass die Kommunen in einer der schwersten Finanzkrisen seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland stecken.

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