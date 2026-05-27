Vor dem Niedersächsischen Landtag sind am Mittwoch rund 300 Landräte, Bürgermeister und Kreistagsmitglieder aufmarschiert. Sie haben Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) eine Resolution überreicht, um deutlich zu machen, dass die Kommunen in einer der schwersten Finanzkrisen seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland stecken.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Haspa nach spektakulärem Raubüberfall doch von Haftung freigesprochen27.05.2026 16:33 Uhr
Vor knapp fünf Jahren wurde die Hamburger Haspa-Filiale in Norderstedt Schauplatz eines filmreifen Gangster-Coups. Unbekannte bohrten sich von einer Wohnung aus in den Raum mit den Schließfächern...
Regierungserklärung: Lies wirbt für faire Reformen und warnt vor Abbau des Sozialstaats27.05.2026 15:44 Uhr
Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hat am Mittwoch eine Regierungserklärung im Landtag abgegeben. Eines wurde dabei deutlich: Lies will die Zuversicht bei den Niedersachsen stärken. Der Sozialdemokrat...
Olympia-Referendum in Hamburg: Letzte Frist für Briefwähler27.05.2026 09:17 Uhr
Wer zum Hamburger Olympia-Referendum noch seine Stimme per Briefwahl abgeben will, sollte sich beeilen. Für das Referendum der Hamburgerinnen und Hamburger über eine Bewerbung ihrer Stadt für...
Aminata Touré will Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein werden27.05.2026 09:05 Uhr
Die schleswig-holsteinische Sozialministerin Aminata Touré will Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl 2027 werden. Das kündigte die Politikerin am Mittwoch an. Die 33-Jährige will als alleinige Spitzenkandidatin...
U5-Haltestellen für Hamburgs Westen bekannt gegeben26.05.2026 17:03 Uhr
Während östlich der Alster schon länger die Tunnel für die neue U-Bahnlinie 5 entstehen, ist der westliche Teil der U5 noch in der Planung. Am Dienstag haben...
Nächste Panne bei „Missunde III“: Schleifähre erneut außer Betrieb26.05.2026 16:18 Uhr
Die Pannenserie der Schleifähre „Missunde III“ geht weiter: Wegen eines technischen Defekts musste der Landesbetrieb für Küstenschutz die Elektrofähre erneut außer Betrieb nehmen – ausgerechnet kurz vor...