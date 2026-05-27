Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) musste am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags zur Northvolt-Pleite Rede und Antwort stehen. Die Opposition wirft ihm vor, Risiken bei der Fördermittelvergabe ignoriert zu haben. Außerdem sei der Landtag nicht vollständig über den Northvolt-Deal informiert gewesen.
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