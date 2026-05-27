Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) musste am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags zur Northvolt-Pleite Rede und Antwort stehen. Die Opposition wirft ihm vor, Risiken bei der Fördermittelvergabe ignoriert zu haben. Außerdem sei der Landtag nicht vollständig über den Northvolt-Deal informiert gewesen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video02:59 Min.

Countdown zum Olympia-Referendum: „OlympJA“-Aktion in Billstedt

27.05.2026 18:11 Uhr

Soll sich Hamburg um die Austragung der Olympischen Spiele bewerben oder nicht? Darüber wird am Sonntag abgestimmt. Rund 1,3 Millionen Menschen können beim Olympia-Referendum ihre Stimme abgeben. Olympia-Befürworter:innen...

Video02:32 Min.

Niedersächsische Kommunen brauchen Geld – Resolution an Ministerpräsident überreicht

27.05.2026 17:12 Uhr

Vor dem Niedersächsischen Landtag sind am Mittwoch rund 300 Landräte, Bürgermeister und Kreistagsmitglieder aufmarschiert. Sie haben Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) eine Resolution überreicht, um deutlich zu machen,...

Video02:15 Min.

Haspa nach spektakulärem Raubüberfall doch von Haftung freigesprochen

27.05.2026 16:33 Uhr

Vor knapp fünf Jahren wurde die Hamburger Haspa-Filiale in Norderstedt Schauplatz eines filmreifen Gangster-Coups. Unbekannte bohrten sich von einer Wohnung aus in den Raum mit den Schließfächern...

Video03:02 Min.

Regierungserklärung: Lies wirbt für faire Reformen und warnt vor Abbau des Sozialstaats

27.05.2026 15:44 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hat am Mittwoch eine Regierungserklärung im Landtag abgegeben. Eines wurde dabei deutlich: Lies will die Zuversicht bei den Niedersachsen stärken. Der Sozialdemokrat...

Olympia-Referendum in Hamburg: Letzte Frist für Briefwähler

27.05.2026 09:17 Uhr

Wer zum Hamburger Olympia-Referendum noch seine Stimme per Briefwahl abgeben will, sollte sich beeilen. Für das Referendum der Hamburgerinnen und Hamburger über eine Bewerbung ihrer Stadt für...

Aktualisiert
Video00:46 Sek.

Aminata Touré will Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein werden

27.05.2026 09:05 Uhr

Die schleswig-holsteinische Sozialministerin Aminata Touré will Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl 2027 werden. Das kündigte die Politikerin am Mittwoch an. Die 33-Jährige will als alleinige Spitzenkandidatin...

Zur Startseite