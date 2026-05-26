79 Jahre alter Radfahrer fährt über Bahngleise und stirbt

Lingen (dpa/lni) –

Ein 79 Jahre alter Radfahrer ist an einem Bahnübergang in Lingen im Emsland von einem Zug erfasst worden und seinen Verletzungen erlegen. Der Mann überquerte die Bahngleise am Nachmittag, wie die Polizei bestätigte. Die halbseitigen Schranken sollen geschlossen gewesen sein, der Lokführer leitete noch eine Vollbremsung ein. Der Unfall löste einen Großeinsatz an Rettungskräften aus, für den Senior kam jede Hilfe zu spät. Die Bahnstrecke nach Meppen wurde zunächst gesperrt.