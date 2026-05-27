Unfall mit Lastwagen – Radfahrerin schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen in Hamburg-Altona schwer verletzt worden. Die Frau schwebe möglicherweise in Lebensgefahr, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Sie habe die Kieler Straße auf Höhe der Augustenburger Straße überqueren wollen, als es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrerin des Lastwagens sei auf der Kieler Straße in Richtung Norden unterwegs gewesen. Wie es zu dem Unfall gekommen war, war zunächst unklar. Nähere Angaben, etwa zum Alter der Verletzten, lagen am Nachmittag nicht vor.