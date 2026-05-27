HSV verlängert mit Torwart Heuer Fernandes

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger SV hat vorzeitig den Vertrag mit Torwart Daniel Heuer Fernandes verlängert. Bis zu welchem Zeitpunkt der noch bis Sommer 2027 laufende Kontrakt ausgedehnt wurde, teilte der Fußball-Bundesligist in seiner Mitteilung nicht mit.

«Ferro hat eine starke Bundesliga-Saison gespielt und als Leistungsträger einen wesentlichen Beitrag zum Klassenerhalt geleistet. Er hat nicht nur sportlich seine Qualitäten unter Beweis gestellt, sondern war auch als Persönlichkeit ein entscheidender Faktor, da er als Führungsspieler in der Kabine eine sehr wichtige Rolle einnimmt», wurde HSV-Sportdirektor Claus Costa zitiert.

In 33 von 34 Bundesligaspielen dabei

Der 33-Jährige erlebte im vergangenen Jahr den Aufstieg mit und gehört zu den Leistungsträgern in der Mannschaft von Trainer Merlin Polzin. Obwohl der HSV vor Beginn der abgelaufenen Saison in Bayern-Leihgabe Daniel Peretz einen starken Konkurrenten holte, setzte er sich durch und stand in der abgelaufenen Saison in 33 von 34 Bundesliga-Spielen auf dem Platz. Lediglich am letzten Spieltag setzte Polzin auf Nachwuchstorhüter Sander Tangvik. Der 23 Jahre alte Norweger soll perspektivisch Stammkraft werden.

In 190 Pflichtspielen lief der Keeper bisher für die Norddeutschen auf. «Ich spüre Vertrauen und eine tiefe Verbundenheit zu diesem Club, bei dem ich gerade meine siebte Saison beendet habe. Dass ich das einmal sagen würde, hätte ich bei meiner Ankunft im Jahr 2019 nicht wirklich gedacht», wurde er zitiert: «Doch über die Jahre und durch die vielen gemeinsam erlebten Höhen und Tiefen bedeutet mir der HSV inzwischen extrem viel.»