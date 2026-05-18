Bei der Finals International Dance Competition 2026 gab es am Wochenende in Braunschweig (Niedersachsen) Hip-Hop und Contemporary zu sehen. 3.500 Zuschauer:innen waren vor Ort. Jede Menge internationale Teams und auch ein Team aus Hannover sind angetreten.
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Deutsche Meisterschaft im „Bäume umarmen“ in Bad Pyrmont18.05.2026 14:40 Uhr
Egal ob Paperflieger-Weltmeisterschaft oder Gummistiefelweitwurf – es gibt so manche kuriose Meisterschaft. In Bad Pyrmont (Niedersachsen) gab es am Wochenende eine neue verrückte Premiere: die deutsche Meisterschaft...
Deutscher Kita-Preis 2026: Kieler Kita bereits unter den besten 1518.05.2026 14:25 Uhr
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Gläsbläserin aus Hamburg: Im Atelier von Sigrid Drobner18.05.2026 12:37 Uhr
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Fahrradreparaturkurs für Frauen in Bremerhaven18.05.2026 11:22 Uhr
Immer mehr Menschen steigen auf das Fahrrad um, überall werden Radwege ausgebaut und an jeder Ecke gibt es Abstellmöglichkeiten. Im Gegenzug aber wird das Zweirad immer teurer...
Toter Wal bleibt laut Behörden voraussichtlich in Dänemark18.05.2026 06:31 Uhr
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Family-Influencer: Wie problematisch ist das Posten der Kinder im Internet?15.05.2026 18:45 Uhr
Kinder auf Social Media zu zeigen, ist ein sehr umstrittenes Thema. Wenn Eltern ihre Kinder vor die Kamera setzen und sie Teil ihres Social Media-Auftritts werden, zieht...