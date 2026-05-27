Betrügerinnen bestehlen Frau mit Trick und Geschirrtuch

Cloppenburg (dpa/lni) –

Mit einem Geschirrtuch haben zwei Betrügerinnen eine Frau hinters Licht geführt und ihr so mehrere zehntausend Euro gestohlen. Die Betrügerinnen ließen die 64-Jährige am Samstag glauben, dass die Reinigung von Bargeld einen positiven Effekt habe, wie die Polizei mitteilte. Die Frau habe den beiden Betrügerinnen daraufhin das Geld ausgehändigt.

Zunächst hatte eine der beiden Betrügerinnen die Frau beim Einkaufen in Cloppenburg angesprochen. Später kam die zweite Betrügerin vermeintlich zufällig hinzu, um die Wirkung des Reinigungsrituals zu bekräftigen. Daraufhin fuhr die Frau mit einer der beiden Betrügerinnen nach Hause und holte einen fünfstelligen Geldbetrag.

Anschließend trafen sie wieder auf die zweite Betrügerin, die das vermeintliche Reinigungsritual durchführte. Dabei wurde das Bargeld in das Geschirrtuch eingewickelt und heimlich herausgenommen. Der Frau wurde das verschlossene Tuch gegeben, mit dem Hinweis, es erst nach einigen Tagen zu öffnen. Zwei Tage später öffnete die Frau dann das leere Bündel.

Laut Polizei ist es nicht das erste Mal, dass Betrügerinnen mit dieser Masche erfolgreich waren.