Schnacken, schlemmen und etwas für den guten Zweck tun: Am Dienstagabend trafen sich wieder Größen aus der Bremer Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, um den mittlerweile zehnten Biergipfel zu feiern. Rund 600 Gäste waren bei der Jubiläumsfeier im Bürgerpark dabe. Am Ende kam eine Rekordspende von 10.000 Euro zusammen. Das Geld soll einem Familienzentrum des SOS-Kinderdorfs Bremen zugute kommen. Wir haben uns unter das Partyvolk gemischt und Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat uns exklusiv seine Fass-Anstich-Technik verraten.