Autos stoßen auf B3 frontal zusammen – sechs Menschen verletzt

Beide Autos waren mit je drei Menschen besetzt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 3 in der Region Hannover sind sechs Menschen verletzt worden, fünf davon schwer. Nahe Pattensen sei ein Kleinwagen aus zunächst ungeklärter Ursache mit einem Pritschenwagen mit beladenem Anhänger kollidiert, teilte der Verkehrsunfalldienst der Polizei mit. In beiden Fahrzeugen saßen jeweils drei Menschen. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus; zwei Rettungshubschrauber und drei Rettungswagen waren im Einsatz.

Nach Angaben eines Notarztes musste niemand aus den Fahrzeugen befreit werden. Angaben zu Alter und Geschlecht der Verletzten lagen zunächst nicht vor.

SAT.1 REGIONAL/dpa