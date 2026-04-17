Werder Bremen empfängt am Samstag den HSV im Weserstadion. Es ist das erste Nordderby seit fünf Jahren in Bremen. Die Polizei stuft das Duell der Erzrivalen als Hochrisikospiel ein. Spielerisch geht es für die Bremer beim Spiel um einiges: In der Tabelle steht Werder derzeit auf Platz 15. Mit einem Sieg gegen den HSV könnten die Bremer mit den Hamburgern gleichziehen.
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