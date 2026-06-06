Feuerwehr rettet Entenküken aus Schacht

Ein Entenküken ist in einen Entwässerungsschacht gefallen, die Feuerwehr rettete das Jungtier. (Symbolbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Ihlowerfehn (dpa/lni) –

Die Feuerwehr hat ein Entenküken im Landkreis Aurich gerettet. Passanten hatten gesehen, wie das Küken am Freitag in Ihlowerfehn in den Schacht einer Oberflächenentwässerung gefallen war und die Rettungskräfte alarmiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Mutterente befand sich demnach mit weiterem Nachwuchs in unmittelbarer Nähe.

Die Feuerwehr öffnete den Entwässerungsschacht und holte das Küken heraus. Anschließend wurde die kleine Entenfamilie wieder zusammengeführt. Die Feuerwehr sicherte den Schacht, sodass keine weiteren Enten hineinfallen können.