Medikamententransporter verunglückt – Fahrer schwer verletzt

Der Fahrer eines Medikamententransporters musste nach einem Unfall im Landkreis Oldenburg von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Bookholzberg (dpa/lni) –

Im Landkreis Oldenburg ist der Fahrer eines Medikamententransporters auf der B212 von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Der Transporter und der 28 Jahre alte Fahrer wurden am frühen Samstagmorgen in der Nähe von Bookholzberg von einem weiteren Verkehrsteilnehmer entdeckt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilt.

Die Fahrertür des Transporters habe nicht geöffnet werden können, weshalb die Feuerwehr den Fahrer aus dem Fahrzeug befreien musste. Dieser sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Oldenburg gebracht worden. Bisher sei noch unklar, wie es zu dem Unfall kam.