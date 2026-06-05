FC St. Pauli: Marcel Rapp als neuer Cheftrainer bestätigt

05. Juni 2026
Marcel Rapp (Mitte) als neuer Cheftrainer beim FC St. Pauli verpflichtet. Foto: FC St. Pauli
Marcel Rapp (Mitte) als neuer Cheftrainer beim FC St. Pauli verpflichtet. Foto: FC St. Pauli

Der FC St. Pauli hat einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Zur kommenden Saison steht Marcel Rapp bei den Braun-Weißen an der Seitenlinie. Das gab der Verein am Freitagnachmittag bekannt. Er folgt auf Alexander Blessin, von dem sich der Kiezclub 19 Tage nach dem Bundesliga-Abstieg trennte.

Rapp führte Holstein Kiel in die Bundesliga

Zuletzt hatte Rapp die KSV Holstein für knapp viereinhalb Jahre trainiert. Parallel zum FC St. Pauli waren die Störche unter Rapp 2024 in die Bundesliga aufgestiegen, konnten die Klasse in der Debütsaison im Oberhaus allerdings nicht halten. Vor seiner Zeit in Kiel arbeitete der frühere Innenverteidiger mehr als acht Jahre in verschiedenen Positionen im Nachwuchsbereich der TSG Hoffenheim, wo er interimsweise auch als Cheftrainer der Profis tätig war.

„Sehr spannende Aufgabe“ für Rapp

Der 47-jährige Marcel Rapp äußerte am Freitag in einer Pressemitteilung des FC St. Pauli seine Vorfreude auf die neue Aufgabe. „Beim FC St. Pauli wartet eine sehr spannende Aufgabe und ich habe große Lust, sofort in die Vorbereitung auf die neue Saison einzusteigen. Der Verein ist ambitioniert, hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Jetzt möchte ich die nächsten Schritte an der Kollaustraße und im Millerntor aktiv mitgestalten. Das Stadion und die Fans kenne ich bereits aus meiner Kieler Zeit als Gast, umso mehr freue ich mich darauf, die Atmosphäre bald als Heimtrainer zu erleben.“, sagte Rapp.

Auch St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann freut sich über die Verpflichtung des neuen Cheftrainers. „Wir freuen uns, dass wir in Marcel Rapp einen Trainer gewinnen, der Erfahrung im deutschen Profifußball mitbringt und bereits bewiesen hat, dass er sowohl Teams formen als auch Spieler weiterentwickeln kann. Für die Zweite Bundesliga werden wir unsere Ausrichtung erneut ein Stück weit anpassen müssen. Marcel hat uns in einem offenen Austausch mit seinen Ideen, Vorstellungen und viel Tatendrang absolut überzeugt.“, sagte Bornemann.

SAT.1 REGIONAL/ FC St. Pauli

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